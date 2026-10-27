CMF propone cambios para depósitos en efectivo desde $1 millón: Esta documentación se requeriría si se aprueba

27 oct. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva exigencia para quienes realizan depósitos en efectivo podría implementarse en Chile, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pusiera en consulta pública una propuesta que obliga a presentar documentación a la hora de realizar este trámite bancario.

La iniciativa busca reforzar los controles sobre este tipo de transacciones y facilitar la identificación de las personas que depositan dinero, especialmente cuando no son titulares de la cuenta de destino. La propuesta estará disponible para consulta pública durante cuatro semanas, período en el que se podrán presentar observaciones.

De aprobarse, la medida abarcaría a bancos, cooperativas de ahorro y crédito y emisores no bancarios de tarjetas de prepago. En el caso de los extranjeros que no tengan residencia ni domicilio en Chile, se solicitaría la presentación del pasaporte.

¿A quiénes se les exigirá mostrar la cédula de identidad?

Según la propuesta de la CMF, la identificación con la cédula de identidad será obligatoria para quienes realicen depósitos en efectivo por un monto igual o superior a $1 millón, tanto en pesos chilenos como en moneda extranjera por un valor equivalente.

La exigencia alcanzaría a las siguientes instituciones:

Bancos.

Cooperativas de ahorro y crédito.

Empresas emisoras no bancarias de tarjetas de pago con provisión de fondos, conocidas como tarjetas de prepago.

El documento de identidad deberá ser exhibido al momento de realizar el depósito, mientras que la institución financiera tendrá que registrar su número.

Además, el umbral de $1 millón funcionaría como un monto mínimo para la exigencia general, ya que cada entidad podría solicitar la identificación también en operaciones de menor cuantía, de acuerdo con sus propias políticas internas.

¿Qué pasa si depositas dinero para otra persona?

La propuesta también contempla los casos en que una persona realiza un depósito por cuenta de un tercero.

En estas situaciones, el depositante podrá dejar constancia de esa condición en el formulario o comprobante de la operación. De esta manera, se busca contar con mayores antecedentes sobre quién ejecuta materialmente la transacción, más allá de la persona titular de la cuenta que recibe el dinero.

La CMF explicó que el objetivo es mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo y entregar más herramientas para las investigaciones y los procesos judiciales, sin afectar el desarrollo normal de las transacciones habituales y legítimas.

¿Por qué la CMF busca implementar esta medida?

De acuerdo con los antecedentes presentados por el regulador, la propuesta responde a una brecha detectada en los controles de identidad aplicados a las operaciones financieras.

Actualmente, la normativa bancaria ya exige verificar la identidad de las personas que realizan giros, cobran cheques o efectúan pagos en efectivo. Sin embargo, los depósitos no cuentan con la misma exigencia general de identificación.

Según un informe del Ministerio Público, las papeletas utilizadas para depositar dinero pueden contener nombres incompletos, siglas o incluso nombres que no corresponden a la identidad real de quien realiza la operación. Esta situación puede dificultar la acreditación de quién efectuó una transacción durante un proceso judicial.

El Ministerio Público también planteó que el umbral de $1 millón responde a la experiencia de sus investigaciones, en las que se ha observado una reiteración de operaciones por sobre ese monto.

¿Desde cuándo comenzaría a regir la medida?

Por ahora, la iniciativa se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que todavía no corresponde a una obligación vigente.

La CMF propuso que los cambios entren en vigor durante el tercer mes posterior a la publicación de la normativa definitiva, en caso de que la propuesta sea aprobada.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, específicamente en una de las acciones contempladas en su plan para el período 2023-2027.

Como antecedente, la CMF informó que durante 2024 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió 17.417 reportes de operaciones sospechosas. Además, cerca del 74% de los reportes de operaciones en efectivo por montos superiores a US$10.000 se concentró en el sector bancario.