CuentaRUT: Revisa el monto máximo que puedes transferir

18 oct. 2026 - 15:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados en Chile, debido a que su apertura no tiene costo y solo exige contar con una cédula de identidad vigente.

Sin embargo, quienes utilizan esta cuenta deben considerar que existen límites diarios para realizar transferencias, los que varían según el canal utilizado y si se trata de una cuenta de destino nueva.

¿Cuál es el monto máximo que puedes transferir con tu CuentaRUT?

A través de la aplicación de BancoEstado o de la Banca en Línea, el límite diario total para realizar transferencias es de $2.000.000.

No obstante, si se trata de una cuenta de destino recién incorporada, existen restricciones adicionales durante las primeras 24 horas:

Primera transferencia a una cuenta nueva : Se puede realizar una sola transferencia diaria de hasta $200.000 a ese destinatario.

: Se puede realizar una sola transferencia diaria de hasta $200.000 a ese destinatario. Transferencias a distintas cuentas nuevas: El límite total es de $600.000 diarios entre todas las transferencias a cuentas ingresadas durante las últimas 24 horas.

Una vez transcurrido ese período, se aplica el límite diario general de hasta $2.000.000. En algunos casos, las restricciones de seguridad para las cuentas nuevas pueden extenderse hasta 72 horas.

¿Cuál es el límite para transferir por CajaVecina?

En el caso de las transferencias realizadas a través de CajaVecina entre cuentas propias de BancoEstado o hacia cuentas de terceros de la misma entidad, el límite diario es de $200.000.

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