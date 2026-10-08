Cuenta RUT de BancoEstado: ¿Cuáles son las transacciones sin costo?

08 oct. 2026 - 14:00 hrs.

La Cuenta RUT es el producto financiero más masivo e inclusivo de Chile, conectando a millones de personas a lo largo de todo el país.

Para facilitar la gestión de tu dinero y ayudarte a cuidar el presupuesto familiar, BancoEstado ofrece una amplia variedad de operaciones y servicios a costo cero.

A continuación, te presentamos el detalle de todas las transacciones sin costo que puedes realizar con tu tarjeta.

Giros y retiros de dinero gratis

Retirar efectivo es totalmente gratuito en una extensa red de puntos a nivel nacional:

Cajeros Automáticos BancoEstado : Puedes realizar giros sin pagar comisión en los más de 2.480 cajeros automáticos del banco, constituyendo la red de cajeros más grande de Chile.

: Puedes realizar giros sin pagar comisión en los más de 2.480 cajeros automáticos del banco, constituyendo la red de cajeros más grande de Chile. Red BancoEstado y CajaVecina: Los giros también son gratuitos en más de 43.000 puntos de CajaVecina, así como en las 400 sucursales de BancoEstado y 123 oficinas de BancoEstado Express.

Transferencias ilimitadas sin comisión

Olvídate de pagar comisiones cada vez que envías dinero:

Entre clientes BancoEstado : Todas las transferencias electrónicas entre los más de 14 millones de usuarios del banco son gratuitas.

: Todas las transferencias electrónicas entre los más de 14 millones de usuarios del banco son gratuitas. Hacia otros bancos: Las transferencias destinadas a cuentas de otras instituciones financieras tampoco tienen costo alguno.

Consultas de saldo, cartolas y reposición

Consultas de saldo y movimientos : Puedes revisar tu saldo disponible y tus cartolas sin costo a través de la App BancoEstado, el sitio web, la red de CajaVecina y los Cajeros Automáticos BancoEstado.

: Puedes revisar tu saldo disponible y tus cartolas sin costo a través de la App BancoEstado, el sitio web, la red de CajaVecina y los Cajeros Automáticos BancoEstado. Reposición de tarjeta: La reposición del plástico por deterioro es completamente gratuita, únicamente presentando la tarjeta dañada que deseas reemplazar en la sucursal.

Compras digitales y presenciales

Por último, realizar pagos es fácil y totalmente gratuito. Todas tus compras presenciales y en línea a través de RedCompra, Compraquí, Webpay y Rutpay no generan cobros adicionales.

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