Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Cuenta RUT de BancoEstado: ¿Cuáles son las transacciones sin costo?

La Cuenta RUT es el producto financiero más masivo e inclusivo de Chile, conectando a millones de personas a lo largo de todo el país.

Para facilitar la gestión de tu dinero y ayudarte a cuidar el presupuesto familiar, BancoEstado ofrece una amplia variedad de operaciones y servicios a costo cero.

A continuación, te presentamos el detalle de todas las transacciones sin costo que puedes realizar con tu tarjeta.

Ir a la siguiente nota

Giros y retiros de dinero gratis

Retirar efectivo es totalmente gratuito en una extensa red de puntos a nivel nacional:

  • Cajeros Automáticos BancoEstado: Puedes realizar giros sin pagar comisión en los más de 2.480 cajeros automáticos del banco, constituyendo la red de cajeros más grande de Chile.
  • Red BancoEstado y CajaVecina: Los giros también son gratuitos en más de 43.000 puntos de CajaVecina, así como en las 400 sucursales de BancoEstado y 123 oficinas de BancoEstado Express.

Transferencias ilimitadas sin comisión

Olvídate de pagar comisiones cada vez que envías dinero:

  • Entre clientes BancoEstado: Todas las transferencias electrónicas entre los más de 14 millones de usuarios del banco son gratuitas.
  • Hacia otros bancos: Las transferencias destinadas a cuentas de otras instituciones financieras tampoco tienen costo alguno.

Consultas de saldo, cartolas y reposición

  • Consultas de saldo y movimientos: Puedes revisar tu saldo disponible y tus cartolas sin costo a través de la App BancoEstado, el sitio web, la red de CajaVecina y los Cajeros Automáticos BancoEstado.
  • Reposición de tarjeta: La reposición del plástico por deterioro es completamente gratuita, únicamente presentando la tarjeta dañada que deseas reemplazar en la sucursal.

Lo más visto de Dato útil

Compras digitales y presenciales

Por último, realizar pagos es fácil y totalmente gratuito. Todas tus compras presenciales y en línea a través de RedCompra, Compraquí, Webpay y Rutpay no generan cobros adicionales.

Todo sobre Cuenta RUT

Leer más de

Notas relacionadas