23 nov. 2026 - 02:47 hrs.

¿Qué pasó?

Los gritos desesperados de una joven que estaba siendo arrastrada por la calle alertaron a cuatro carabineros que acababan de terminar su servicio en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

Los funcionarios intervinieron para auxiliarla y frustrar un asalto que terminó con disparos contra el vehículo en que escapaban los presuntos delincuentes.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, en la intersección de calle Estadio con avenida Lo Ovalle, cuando una mujer de 26 años esperaba en la vía pública a su pareja.

En ese momento, fue abordada por cuatro sujetos adultos que la inmovilizaron por la fuerza y comenzaron a arrastrarla por la calle para sustraer sus pertenencias. Uno de ellos portaba un arma de fuego tipo pistola.

Carabineros de franco intervinieron para frustrar el asalto

Los gritos de auxilio fueron escuchados por cuatro funcionarios de Carabineros que se encontraban de franco, luego de finalizar sus labores en la Subcomisaría Parque Brasil.

De acuerdo con el teniente Cristian Manquilef Troncoso, oficial de Ronda Sur, uno de los ocupantes del automóvil portaba un arma de fuego tipo pistola y apuntó contra uno de los funcionarios.

"Los funcionarios, al ver que la mujer estaba solicitando ayuda y estaba siendo arrastrada en el suelo, actúan inmediatamente y se identifican como Carabineros", relató el oficial.

Carabinero disparó ocho veces contra el vehículo

En medio de la huida, el conductor del automóvil intentó atropellar a uno de los carabineros, mientras otro de los ocupantes lo habría amenazado con un arma de fuego. Ante esta situación, el funcionario utilizó su armamento particular y efectuó ocho disparos contra el vehículo.

"Los sujetos lo apuntan con el arma de fuego; el carabinero valientemente frustra al ilícito y efectúa ocho disparos al taxi básico en un station wagon marca MG que se está movilizando a los antisociales", detalló el teniente Manquilef.

Tras frustrar el asalto, los funcionarios auxiliaron a la joven, quien resultó con lesiones producto de la agresión y de haber sido arrastrada por la vía pública. Posteriormente, fue trasladada hasta un centro asistencial.

Taxi fue encontrado con impactos balísticos en Recoleta

En tanto, el vehículo utilizado por los presuntos involucrados fue abandonado en calle Valparaíso, en la comuna de Recoleta.

Al revisar el automóvil, Carabineros constató que su carrocería mantenía impactos balísticos, antecedentes que forman parte de las diligencias investigativas.

La policía continúa trabajando para identificar a los cuatro sujetos que habrían participado en el robo con violencia y en el delito de homicidio frustrado contra el funcionario policial.