22 nov. 2026 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos de "probables tormentas eléctricas" que podrían desarrollarse en sectores de seis regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Tormentas eléctricas en seis regiones

La DMC explicó que el primero de los avisos se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde y la noche de mañana lunes 23 de noviembre.

Además, el organismo advirtió que las tormentas se darían en el sector de "Cordillera" de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, las que estarán "asociadas con chubascos aislados".

El segundo aviso también se relaciona con una "inestabilidad atmosférica", pero estará vigente entre la tarde del martes 24 y la noche del miércoles 25 de noviembre.

En concreto, el sector afectado será la "Cordillera" de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. En este caso, las tormentas se desarrollarían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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