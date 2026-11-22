22 nov. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, un choque entre dos vehículos en Chiloé cobró la vida de seis personas, dos adultos y cuatro menores de edad. El accidente también dejó un total de cinco lesionados, entre los que se encuentran tres funcionarias de Carabineros.

¿Qué se sabe del fatal accidente en Chiloé?

Desde el lugar del siniestro vial, el capitán Felipe San Martín, comisario de servicio de la 2.ª Comisaría de Castro, explicó que "por causas que se investigan, uno de los dos vehículos involucrados en el accidente de tránsito sobrepasa el eje de la calzada".

Por información a la que tuvo acceso Meganoticias, se supo que los vehículos involucrados eran un station wagon modelo Forester de Subaru y un Hyundai Elantra.

A la llegada del personal policial, se encontraron tres personas lesionadas al interior del Subaru y otras dos personas ubicadas en el exterior y a un costado del móvil.

Por otro lado, el Hyundai estaba volcado a un costado del kilómetro 1.152 de la Ruta 5 con cinco ocupantes fallecidos en su interior y un menor de edad que fue eyectado tendido ya fallecido a unos metros del auto.

Tres de las lesionadas del Subaru eran funcionarias de dotación de la 1.ª Comisaría de Ancud, unidad policial ubicada en la misma isla grande de Chiloé.

En contacto con Meganoticias Siempre Juntos, el delegado presidencial provincial de Chiloé, Fernando Bórquez, explicó además que dentro de los cinco lesionados "hay dos niños que están en riesgo vital".

Tal como se había informado previamente, los heridos fueron derivados por el SAMU al Hospital Regional de Castro, en donde se identificó a las funcionarias de Carabineros y se mantienen internados los menores en riesgo vital.

Cabe mencionar que las funcionarias policiales iban a un evento deportivo local y el choque se produjo en un lugar reconocido por la ocurrencia de choques. De hecho, existe una "animita" en las cercanías.

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