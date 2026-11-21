21 nov. 2026 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

Dos turistas de nacionalidad rusa fallecidos y otras cinco personas lesionadas dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este sábado en la Ruta 9 Norte, a la altura del kilómetro 160, en el sector de Estancia San Gerónimo, en dirección a Puerto Natales.

El hecho se registró cerca de las 14:00 horas, cuando personal de Carabineros del Retén Morro Chico llegó al lugar tras recibir un aviso por una colisión entre un minibús de turismo, en el que viajaban turistas rusos, y un camión con patente argentina.

Producto del impacto, dos ocupantes del minibús, un hombre y una mujer adultos de nacionalidad rusa, fallecieron en el lugar. Otras cuatro personas que viajaban en el vehículo turístico —dos turistas rusos, el conductor y su acompañante— resultaron lesionadas, aunque sin riesgo vital. A ellos se sumó el conductor del camión argentino, quien también sufrió lesiones.

Tras el accidente, personal de la Unidad Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Magallanes realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de la colisión y determinar sus causas.

En paralelo, Carabineros efectuó las coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para gestionar los trámites necesarios para la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Personal policial se mantuvo desplegado en el sector realizando diligencias investigativas y labores de regulación del tránsito.