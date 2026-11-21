21 nov. 2026 - 21:00 hrs.

Banco Santander lanzó un nuevo producto hipotecario dirigido a jóvenes que buscan comprar una vivienda en Chile. Se trata de la denominada "Súper Hipoteca Joven", que permite financiar hasta el 90% del valor de una propiedad, siempre que esta supere las 6.000 UF.

La iniciativa fue presentada el martes 17 de noviembre y contempla un plazo de financiamiento de hasta 40 años, con condiciones especiales para personas que tengan hasta 35 años.

¿Cuáles son las características del crédito?

Entre las principales condiciones de la "Súper Hipoteca Joven" se encuentran:

Valor de la propiedad: superior a 6.000 UF.

superior a 6.000 UF. Financiamiento: hasta el 90% del valor de la vivienda.

hasta el 90% del valor de la vivienda. Plazo: hasta 40 años.

hasta 40 años. Edad máxima: 35 años.

35 años. Tipo de tasa: mixta durante los primeros cinco años.

El financiamiento de hasta el 90% está sujeto a evaluación crediticia y a las condiciones comerciales vigentes del banco.

Una de las características de este producto es que permite extender el pago del crédito hasta cuatro décadas, lo que puede traducirse en dividendos mensuales más bajos en comparación con un préstamo de menor duración, aunque también implica considerar el costo total del financiamiento durante más años.

Además, contempla una tasa mixta: durante los primeros cinco años se aplica una tasa fija y, posteriormente, el crédito pasa a una tasa variable anual.

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo?

Además de tener hasta 35 años para acceder a esta modalidad, Santander establece los siguientes requisitos generales:

Tener al menos 21 años.

Cumplir con la edad máxima de 70 años establecida para los créditos hipotecarios.

Acreditar ingresos, como trabajador dependiente o independiente.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.

Contar con domicilio acreditable.

Obtener la aprobación comercial y de riesgo del banco.

Las personas interesadas pueden revisar las condiciones de la "Súper Hipoteca Joven" y solicitar una evaluación comercial a través de los canales oficiales de Banco Santander. El otorgamiento del crédito está sujeto a evaluación y aprobación por parte de la entidad.