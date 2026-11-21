21 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Las familias en Chile que cumplan con determinados requisitos pueden recibir un aporte de 30 mil pesos por cada hijo o hija menor de 13 años.

Se trata del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio dirigido a hogares que se encuentran en el 80% de mayor vulnerabilidad del país.

¿Es necesario postular al beneficio?

La respuesta es no. El pago se entrega de manera automática, sin necesidad de postular.

Esto se debe a que el Estado utiliza la información disponible en sus registros para identificar a quienes cumplen las condiciones exigidas.

El aporte se paga una sola vez. Por lo tanto, no corresponde a un monto mensual ni se entrega de forma periódica.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los beneficiarios considerados están quienes reciben el Subsidio Familiar (SUF), la Asignación Familiar o la Asignación Maternal. También se incluye a familias vinculadas al subsistema Seguridades y Oportunidades.

Además, pueden acceder quienes reciben el subsidio para personas con discapacidad, si el causante es menor de 18 años y pertenece al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Un requisito clave es que los menores estén inscritos como cargas en el Registro Social de Hogares y que la familia cumpla los criterios de vulnerabilidad.

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