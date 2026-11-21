¿Es necesario postular al beneficio de $30 mil por hijo?
- Por Meganoticias | Ariel Araya
Las familias en Chile que cumplan con determinados requisitos pueden recibir un aporte de 30 mil pesos por cada hijo o hija menor de 13 años.
Se trata del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio dirigido a hogares que se encuentran en el 80% de mayor vulnerabilidad del país.
¿Es necesario postular al beneficio?
La respuesta es no. El pago se entrega de manera automática, sin necesidad de postular.Ir a la siguiente nota
Esto se debe a que el Estado utiliza la información disponible en sus registros para identificar a quienes cumplen las condiciones exigidas.
El aporte se paga una sola vez. Por lo tanto, no corresponde a un monto mensual ni se entrega de forma periódica.
¿Cuáles son los requisitos?
Entre los beneficiarios considerados están quienes reciben el Subsidio Familiar (SUF), la Asignación Familiar o la Asignación Maternal. También se incluye a familias vinculadas al subsistema Seguridades y Oportunidades.
Además, pueden acceder quienes reciben el subsidio para personas con discapacidad, si el causante es menor de 18 años y pertenece al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Un requisito clave es que los menores estén inscritos como cargas en el Registro Social de Hogares y que la familia cumpla los criterios de vulnerabilidad.
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