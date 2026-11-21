21 nov. 2026 - 19:36 hrs.

¿Qué pasó?

Menos de una hora tardó Carabineros en detener a dos sujetos vinculados a un millonario robo ocurrido en una vivienda de Machalí, en la Región de O’Higgins. Los imputados, de 33 y 19 años, acumulan en conjunto más de 60 detenciones por distintos delitos y fueron capturados luego de que el sistema GPS de los vehículos sustraídos permitiera establecer su ubicación en la Región Metropolitana.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Antiencerronas, mediante un trabajo coordinado entre funcionarios de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) y la Prefectura de Radiopatrullas de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho se originó tras un robo en lugar habitado registrado en un domicilio de calle Santa Aurora, en Machalí, desde donde fueron sustraídos dos automóviles de alta gama y diversas especies de importante valor comercial.

Una vez recibida la denuncia, los equipos policiales iniciaron diligencias para ubicar los vehículos, utilizando la información proporcionada por sus dispositivos de rastreo satelital.

Según los antecedentes policiales, ambos son de nacionalidad chilena y registran un extenso historial de detenciones por delitos como robo con violencia, robo con intimidación y receptación.

En conjunto, los dos imputados superan las 60 detenciones anteriores, de acuerdo con la información entregada por Carabineros.

Especies avaluadas en $90 millones

Además de los dos vehículos, el procedimiento permitió recuperar distintas pertenencias de las víctimas que habían sido sustraídas desde el inmueble.

Entre las especies encontradas se cuentan una consola PlayStation 5, computadores Apple, joyas y perfumes, junto con otros artículos de valor.

Los funcionarios policiales también incautaron elementos que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, podrían haber sido utilizados para cometer delitos. El avalúo total de los vehículos y las especies recuperadas alcanza los $90 millones.

La investigación continuará con las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del robo y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados.