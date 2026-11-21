21 nov. 2026 - 19:19 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros recuperó 52 computadores portátiles presuntamente robados que se encontraban a la venta en un local de la comuna de Providencia, donde fue detenido el propietario del negocio por receptación.

El caso se originó tras el robo de un notebook desde un café ubicado en calle Santa Lucía, en la comuna de Santiago. Tras estampar la denuncia ese mismo día, personal especializado inició una serie de diligencias orientadas a dar con el paradero de la especie.

El trabajo investigativo, realizado en coordinación con la víctima, permitió ubicar el computador sustraído en una oficina dedicada a la comercialización de equipos reacondicionados en Avenida Providencia.

Al verificar el dispositivo, el afectado lo reconoció de inmediato, tanto por sus características físicas como por su número de serie, constatando además que el aparato ya se encontraba a la venta al público por un valor de un millón de pesos.

Además, durante la revisión, los efectivos descubrieron una gran cantidad de notebooks dispuestos en estanterías y listos para ser comercializados sin la documentación respectiva.

El encargado del local —quien además registra una detención previa por el mismo delito de receptación en el año 2014— solo pudo presentar algunas boletas, facturas y actas internas de compra y recepción, documentos insuficientes para justificar el origen lícito de la totalidad del inventario.

Ante esta situación, Carabineros procedió a su detención y al decomiso de los 52 equipos computacionales para establecer su procedencia.