21 nov. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras la atención de los fanáticos de los videojuegos está puesta en GTA VI, una antigua normativa de la ciudad argentina de Rosario volvió a generar interés: Desde 1998 existe un decreto municipal que prohíbe la venta y exhibición de los videojuegos de la franquicia Grand Theft Auto.

La medida también contempló la prohibición de difundir estos títulos a través de Internet y de los denominados "Cyber Café".

El 21 de mayo de 1998, el Concejo Municipal de Rosario aprobó el Decreto 14.704, que estableció la prohibición de comercializar y exhibir Grand Theft Auto debido a sus contenidos violentos.

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Una de las particularidades del documento es que el nombre del videojuego aparece escrito incorrectamente como "Grand Thief Auto", en lugar de "Grand Theft Auto". Este error todavía se mantiene en la descripción oficial de la normativa, promulgada el 13 de julio de ese año.

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Decreto continúa vigente

Pero hay otro detalle que llamó la atención: A 28 años de su aprobación, el Decreto 14.704 continúa figurando como vigente en el registro oficial de normativas de la Municipalidad de Rosario.

Sin embargo, que la disposición todavía aparezca formalmente vigente no significa necesariamente que se aplique en la actualidad. No existen antecedentes oficiales que permitan confirmar que los comercios de la ciudad estén siendo sancionados por vender estos videojuegos o que haya fiscalizaciones relacionadas con esta prohibición.

La antigua normativa volvió a cobrar notoriedad en medio de la expectación por GTA VI, la nueva entrega de la saga desarrollada por Rockstar Games, cuyo lanzamiento se concretó este jueves 19 de noviembre.

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