19 nov. 2026 - 14:50 hrs.

El esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6 estuvo marcado por una insólita situación que rápidamente llamó la atención de los fanáticos del videojuego. Un reconocido streamer español protagonizó un inesperado error durante su transmisión en vivo, luego de eliminar accidentalmente el título de su PlayStation 5.

Se trata de IlloJuan, uno de los creadores de contenido más populares de España, y un reconocido seguidor de la franquicia de Rockstar Games, quien había preparado una transmisión especial para compartir con sus seguidores los primeros minutos del esperado estreno.

La situación ocurrió durante la medianoche del miércoles en España, cuando el videojuego finalmente estuvo disponible. En ese momento, el streamer inició GTA 6 en su consola, visiblemente emocionado y nervioso por la experiencia.

Sin embargo, lo que prometía ser una celebración terminó convirtiéndose en un divertido momento que presenciaron más de 430 mil espectadores.

El insólito error de IlloJuan durante el estreno de GTA 6

Todo comenzó cuando el creador de contenido se encontró con una pantalla gris que le solicitaba presionar el botón X de su mando para continuar.

Ante la situación, IlloJuan comenzó a manifestar sus nervios y pensó que el videojuego podía estar experimentando algún problema: “Estoy más nervioso que en la Velada y no es c... Ahí me dormí una hora antes de pelear y ahora estoy temblando por la cara. ¿Por qué pone continuar ahí? ¿Ya se me ha bugeado el juego? Sería impresionante”, comentó durante la transmisión.

Fue entonces cuando decidió reiniciar el videojuego para intentar solucionar lo que creía que era un error.

No obstante, al momento de seleccionar una opción en su PlayStation 5, el streamer se equivocó y, en lugar de escoger "Cerrar juego", presionó "Eliminar".

De esta manera, terminó borrando accidentalmente GTA 6 de su consola, apenas unos instantes después de haberlo iniciado.

La reacción del streamer ante más de 430 mil espectadores

El error no tardó en ser advertido por IlloJuan, quien reaccionó con un grito de frustración al darse cuenta de lo que acababa de hacer.

Todo ocurrió en directo y frente a más de 430 mil espectadores que seguían atentos su experiencia durante el estreno del esperado título de Rockstar Games.

Así, lo que debía ser una transmisión dedicada a disfrutar los primeros minutos de GTA 6 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más inesperados del lanzamiento, debido al descuido del propio creador de contenido.

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