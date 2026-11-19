19 nov. 2026 - 10:50 hrs.

Dos canciones bastaron para reavivar uno de los quiebres más comentados de la farándula chilena. Denise Rosenthal presentó nuevos temas y sus seguidores rápidamente comenzaron a relacionarlos con su exmarido, Camilo Zicavo.

Se trata de "Daltonismo" y "Equilibrar la balanza", lanzados el pasado lunes 16 de noviembre y parte de su próximo álbum "La rueda de las emociones".

Una de las frases que llamó la atención fue: "Si hubiera querido hundirte, ya te hubiera destruido. Y es que hasta a mí me da vergüenza saber que fuiste mi m...". Para muchos, el mensaje tenía un claro destinatario.

La drástica decisión que tomó Camilo Zicavo

La interpretación de los fanáticos no se quedó en las canciones. Y es que una masa de internautas llegó hasta las redes sociales de Zicavo, y este tomó una drástica medida.

Primero, limitó los comentarios en su cuenta de Instagram, buscando evitar críticas o palabras ofensivas en sus publicaciones.

Pero esa medida no habría sido suficiente. El músico, solo horas después, suspendió su perfil en la plataforma.

Abrupto quiebre

La protagonista de "El blog de la Feña" se casó con el músico en marzo de 2022, tras siete años de relación, pero tuvieron un abrupto quiebre en 2024.

Después, Zicavo inició una relación con la actriz Daniela Pérez, lo que avivó las especulaciones de infidelidad de su parte, aunque él mismo las desmintió y acusó a Rosenthal de haberle sido infiel.

La cantante, de momento, no ha confirmado que sus nuevas composiciones estén dedicadas a Zicavo. Por ahora, la conexión entre las letras y su antigua relación sigue siendo una interpretación de sus seguidores.

Todo sobre Denise Rosenthal