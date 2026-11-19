Le comentó Emilia Dides: El aplaudido vestido que lució Dominga López previo al Miss Universo 2026
- Por Francisca Mieres
Dominga López se lució con su veraniego look durante una de las actividades previas a Miss Universo 2026, certamen que se desarrolla en Puerto Rico.
Se trató del primer Meet & Greet en la playa, instancia en la que la representante chilena deslumbró con un vestido de dos piezas diseñado por el puertorriqueño Juan Carlos Collazo.
El diseño destacaba por una falda con abertura en uno de sus costados y una parte superior con una especie de capa, ambas piezas en tonos verdes, azules y amarillos. La modelo complementó el atuendo con unas plataformas nude de gran altura.Ir a la siguiente nota
Las fotografías que compartió Dominga en sus redes sociales se llenaron de comentarios y elogios. Entre las reacciones destacó la de Emilia Dides, quien comentó la publicación con emojis de fuego.
Junto a las imágenes, la chilena escribió: “Gracias a todos quienes vinieron hoy. Me llevo toda su energía conmigo para lo que se viene. ¡Viva Chile! <3”.
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¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?
La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre, jornada en la que Dominga López buscará quedarse con la corona.
La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.
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