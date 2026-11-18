18 nov. 2026 - 19:10 hrs.

Por estos días, Raquel Argandoña se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la India, país asiático en donde tuvo la oportunidad de visitar una de las siete maravillas del mundo moderno: el Taj Mahal.

Raquel sorprende con su look indio

"¡Hay lugares que simplemente te dejan sin palabras!", escribió la "Raca" en la publicación en la cual se dejó ver con un look con el que se llenó de elogios.

En el carrusel de fotografías, la mamá de Kel Calderón luce un tradicional sari de tonalidades moradas, mientras detrás se pueden ver los hermosos detalles del mausoleo de mármol blanco ubicado en la ciudad de Agra.

"Hoy tuve el privilegio de conocer el Taj Mahal, una de las maravillas más impresionantes del mundo. Un lugar mágico, lleno de historia, belleza y una energía difícil de describir", agregó Argandoña.

Tras esto, agradeció a la agencia de viajes que hizo "realidad uno de mis grandes sueños", señalando que "hay experiencias que se viven una vez, pero se guardan para siempre en el corazón".

"¡India, me tienes absolutamente maravillada!", escribió finalmente en la publicación que tiene varias fotografías y videos de uno de los monumentos más reconocidos del planeta.

"A lo lady Di"

Pero mostrar la belleza del Taj Mahal no fue lo único que llamó la atención, ya que Raquel se llenó de buenos comentarios gracias al estilismo que consiguió con su sari, la vestimenta tradicional femenina del subcontinente indio.

Entre los comentarios destaca el de la periodista de farándula Paula Escobar, quien con un "A lo lady Di" recordó la icónica fotografía de 1992 en la cual quedó de manifiesto el distante matrimonio entre la entonces princesa de Gales y el actual rey Carlos III.

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