18 nov. 2026 - 18:15 hrs.

Un nuevo capítulo en su vida comenzó Gissella Gallardo, quien mostró a través de sus redes sociales que ya inició la mudanza a su nueva casa, luego del remate de la lujosa propiedad que compartía con sus hijos y su expareja, Mauricio Pinilla.

La periodista utilizó sus historias de Instagram para mostrar parte del proceso de instalación en su nuevo hogar, donde apareció desempacando cajas y ordenando distintos artículos de cocina, entre ellos copas y otros utensilios.

En el registro también se pudo ver a una amiga ayudándola con las labores de organización, mientras Gallardo reconocía el cansancio que le había provocado la mudanza: "Mi amiga Lore me está ayudando a ordenar, a abrir cajas. Así que nada, ya estamos r...", comentó en el video.

Además, dejó entrever que todavía tenía varias cajas pendientes de abrir, por lo que el proceso de instalación en su nueva vivienda aún no termina.

Gissella Gallardo dejó la casa que compartía con Mauricio Pinilla

El cambio de domicilio se produce luego del remate judicial de la propiedad ubicada en el sector de Las Brisas de Chicureo, en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

En aquella vivienda, Gissella Gallardo residió junto a sus hijos durante su matrimonio con el exfutbolista Mauricio Pinilla.

Sin embargo, en medio de la separación y de los problemas económicos que ha enfrentado el exdelantero, la propiedad terminó siendo parte de un proceso judicial de remate, situación que llevó a la periodista a organizar su salida del inmueble.

La decisión que Gissella Gallardo había adelantado meses antes

La mudanza no tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que la propia Gallardo había adelantado hace algunos meses que tendría que abandonar la mansión de Chicureo.

En mayo pasado, cuando todavía participaba en el programa de Canal 13, la periodista había contado que estaba buscando una vivienda más pequeña, que pudiera mantener económicamente y que le permitiera entregar tranquilidad a sus hijos.

En aquella oportunidad, explicó que quería encontrar un lugar que se ajustara a su nueva realidad familiar: "Una vivienda más chiquita y que sea capaz de mantener ante cualquier cosa, que mis hijos estén tranquilos. Es una decisión supertranquila y con esperanza", había señalado.

Ahora, con la mudanza en marcha, Gissella Gallardo comienza a instalarse en su nuevo hogar y a dar vuelta la página tras el complejo proceso que significó dejar la propiedad que compartió durante años con Mauricio Pinilla.

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