Mauricio Pinilla respondió acusaciones de 'papito corazón': "Hay un par de meses que la pensión no se ha pagado"

13 nov. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un crudo desahogo protagonizó el exfutbolista Mauricio Pinilla durante la reciente emisión de un programa nocturno de Canal 13, momento en el que respondió a los cuestionamientos sobre su rol paterno tras el quiebre matrimonial con Gissella Gallardo, además de abordar por primera vez la fuerte crisis de salud mental que enfrentó durante el último tiempo.

El momento se produjo en medio de la sección "La pregunta del pueblo", espacio donde el exdelantero de la Universidad de Chile fue interpelado directamente respecto a las acusaciones que lo señalan como "papito corazón" y al presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de sus tres hijos.

El vínculo con sus hijos

Lejos de esquivar la pregunta, el exseleccionado nacional admitió que la dinámica familiar atraviesa un delicado proceso tras el término de su relación, aunque defendió su rol como padre durante las últimas dos décadas.

"La verdad es que hoy día la relación con mis hijos está un poco compleja, no les voy a mentir. Estamos tratando de trabajar para poder recuperar lo que hemos creado durante 20 años, desde que nació mi hija mayor. La separación no ha sido fácil, pero seis u ocho meses no van a empañar lo que yo he sido como padre durante 22 años", expresó en pantalla.

Respecto a las críticas de su exesposa sobre el régimen de visitas, Pinilla explicó que actualmente logra compartir con ellos una o dos veces por semana y aclaró que, tras dejar el inmueble familiar a petición de Gallardo, aún no cuenta con una vivienda definitiva para recibirlos, situación que proyecta resolver en un plazo de siete a diez días.

"Hay un par de meses que la pensión no se ha pagado"

Sobre la deuda previsional y económica, el comunicador reconoció que no ha pagado durante un periodo de tiempo mientras se resuelve la causa en la justicia:

"Efectivamente, hay un par de meses que la pensión no se ha pagado, pero a mis hijos no les ha faltado nada porque todas las semanas he tratado de que tengan todo lo que necesitan, pero hoy es un tema del tribunal. (...) Si mañana el tribunal me dice que yo debo 30, le voy a dar 40 porque se lo merece, porque es la mejor madre que hoy pueden tener mis hijos".

Su testimonio sobre la depresión y su proceso de recuperación

Más allá de la disputa judicial y familiar, uno de los pasajes más impactantes de su participación ocurrió cuando el exdelantero de Universidad de Chile profundizó en el desgaste emocional que vivió tras su separación, revelando episodios desconocidos hasta ahora para el público.

"Lo he pasado mal, he tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados, he tenido tres intentos de suicidio, he estado en cuatro clínicas psiquiátricas. Estas cosas nunca las he contado, pero hoy día estoy más fuerte que nunca (...) dejé todo, estoy feliz, superé todos los momentos malos", concluyó el comentarista deportivo en el programa.

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