"Vamos bien encaminados": Cámara de Diputados despacha Ley de Presupuestos 2027 con dos rechazos clave para el Gobierno

13 nov. 2026 - 08:12 hrs.

¿Qué pasó?

Tras más de 21 horas de tramitación, a las 06:17 horas de esta mañana la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la Ley de Presupuesto 2027. La iniciativa legal será revisada la próxima semana por el Senado.

El proyecto se aprobó con varias materias rechazadas, medida con la cual los diputados buscan que el Gobierno reevalúe las asignaciones planteadas, ya que el Congreso no puede aumentar los recursos.

Además, destaca el rechazo a la solicitud del Ejecutivo para poder endeudarse en hasta US$ 25 mil millones y el artículo que proponía que las obras públicas pudiesen iniciarse sin esperar la revisión de Contraloría.

"Vamos bien encaminados"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (Ind.), valoró la aprobación del primer trámite de la Ley de Presupuestos para el próximo año, indicando que "vamos bien encaminados" al lograr aprobar "prácticamente todas las partidas".

"Quedan algunos obstáculos, desde luego, pero creo que vamos muy bien encaminados a terminar este proceso bien", agregó en la misma línea.

Respecto al rechazo de inicio de obras públicas sin revisión de Contraloría, Quiroz sostuvo que había un acuerdo previo con la contralora Dorothy Pérez para retirar el artículo, por lo que "la Cámara se nos adelantó".

En el otro caso, explicó que lo que se rechazó "no es el aumento de la deuda, sino que son las contrataciones de deuda, una gran parte de las cuales son para pagar deudas antiguas", por lo que "eso tiene que ser repuesto" en el Senado.

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