¿La tienes? La moneda de 10 pesos que puede venderse en hasta $20 mil

12 nov. 2026 - 11:51 hrs.

Si tienes monedas antiguas guardadas en casa, quizás sea momento de revisarlas, ya que podrías llegar a venderlas a precios muy altos. Una de ellas es una moneda de $10 que puede venderse por entre $15 mil y $20 mil.

Así lo dio a conocer la cuenta de Instagram Mundo Monedas Chile, dedicada al coleccionismo de monedas, que explicó cuáles son las características de este ejemplar y por qué es buscado por los coleccionistas.

¿Cómo es la moneda de $10 que puede valer hasta $20 mil?

La moneda que podría llegar a costar dos mil veces su valor corresponde a la de $10 que fue acuñada en el año 1985.

Estas monedas se caracterizan por tener la figura de un ángel en el anverso (en la parte del sello), pues las monedas fabricadas entre 1981 y 1990 tuvieron ese diseño.

¿Por qué la moneda de 1985 es tan valiosa?

La razón estaría en la menor cantidad de ejemplares fabricados durante ese año. De acuerdo con la cuenta especializada, el terremoto de marzo de 1985 provocó que la producción de la Casa de Moneda se paralizara.

"En marzo de 1985 hubo un terremoto que provocó que la producción de Casa de Moneda se detuviera, lo cual provocó que solo fueran acuñadas 400.000 ejemplares", explicó la cuenta en el video. Esta cifra contrasta con los millones de monedas que se fabricaron durante los otros años de esa década.

Por eso, si tienes monedas de $10 guardadas, revisa si alguna corresponde a 1985. Podrías tener en casa un ejemplar que, según la estimación compartida por Mundo Monedas Chile, puede alcanzar un precio de hasta $20 mil. Incluso la misma cuenta ofreció comprar alguna en caso de que la tengas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mundo Monedas Chile ?? (@mundomonedascl)

Todo sobre Monedas valiosas