¿La tienes en tu bolsillo?: Así es la moneda de $50 que puede venderse en hasta $60 mil

03 nov. 2026 - 12:19 hrs.

Una particular moneda de $50 puede venderse entre los $40 mil y $60 mil, según el estado de conservación en el que se encuentre.

Lo anterior puede ser una buena oportunidad para aquellas personas que buscan obtener un dinero extra, considerando los gastos que se avecinan con la última temporada del año.

La moneda de $50 que puede valer $60 mil

La cuenta de Instagram @mundomonedascl dio a conocer el particular precio que puede llegar a tener la moneda de $50 y el error que debe presentar. Sin embargo, hizo una aclaración.

En concreto, algunas monedas de $50 que se elaboraron en el 2008 y 2009 tienen escrita la palabra "CHIIE" en vez de "Chile".

Eso sí, fue bastante común que las monedas de 2008 presentaran dicho error, por lo que aquellas solo se pueden vender en $300 o $500.

Sin embargo, si la moneda se elaboró en el 2009 y tiene la palabra "CHIIE", se puede vender en hasta $60 mil, considerando su estado de conservación.

¿Dónde puedo vender la moneda de $50?

Si tienes la moneda y quieres venderla, puedes contactar directamente a @mundomonedascl en Instagram (clic acá para ver el perfil).

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