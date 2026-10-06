Nueva moneda de $10 en Chile: ¿Cuándo comenzará a circular?

06 oct. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

La nueva moneda de $50 ya comenzó a circular oficialmente en Chile, pero no será la única pieza que se incorporará al efectivo. El Banco Central también prepara una nueva versión de la moneda de $10, que llegará al país durante los próximos meses.

Su incorporación será gradual y no será necesario acudir a un banco para conseguirlas.

¿Cuándo comenzará a circular la nueva moneda de $10?

La nueva moneda de $10 comenzará a circular en enero de 2027, según informó el Banco Central. Su llegada será progresiva y se realizará a través de las transacciones habituales en efectivo.

La pieza tendrá un diámetro de 18,7 milímetros y un peso de 3,46 gramos. Al igual que la nueva moneda de $50, será fabricada mediante un proceso que utiliza electricidad para adherir capas de metal sobre un núcleo de acero.

La nueva moneda de $50 ya está en circulación

La nueva moneda de $50 comenzó a circular este martes 6 de octubre, luego de ser presentada en una actividad realizada en una verdulería de Providencia y encabezada por la presidenta del Banco Central, Rossana Costa.

La pieza conserva el perfil de Bernardo O'Higgins, la forma decagonal y el diámetro de 25 milímetros. Su peso, en cambio, baja de 7 a 6,5 gramos.

También cambia su composición. La moneda actual contiene 92% de cobre, 6% de níquel y 2% de aluminio, mientras que la nueva tiene un núcleo de acero recubierto por capas delgadas de cobre y estaño.

¿Cómo reconocer la nueva moneda de $50?

Como ambas versiones tienen el mismo diseño, distinguirlas a simple vista es prácticamente imposible. El peso puede servir como referencia, aunque la diferencia es de apenas medio gramo.

Una alternativa más sencilla es utilizar un imán. Debido a su núcleo de acero, la nueva pieza se adherirá a este elemento.

“La nueva moneda tiene algunas características distintas en su fabricación, por ejemplo, como tiene núcleo de acero, si tú le pones un imán, se van a pegar, eso es algo muy notorio y distinto de las otras”, explicó la gerenta tesorera del Banco Central de Chile, Cecilia Feliú.

¿Qué pasará con las monedas actuales?

Las actuales monedas de $10 y $50 seguirán siendo válidas, por lo que podrán utilizarse junto con las nuevas versiones.

Las personas tampoco tendrán que solicitar las nuevas piezas en sucursales bancarias. Su incorporación será progresiva y llegarán naturalmente al público mediante el vuelto y los intercambios comerciales en efectivo.