Las monedas de $100 que pueden llegar a costar hasta $800 mil: Revisa cómo identificarlas y sus características

23 sept. 2026 - 11:45 hrs.

El uso de dinero en efectivo ha perdido terreno frente a las transacciones con tarjeta; sin embargo, las monedas que circulan a diario aún pueden guardar sorpresas. En el mundo de la numismática, apasionados y coleccionistas están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por ejemplares particulares que destacan por fallas de acuñación, rarezas o tirajes extremadamente limitados.

Entre las piezas nacionales más valoradas en la actualidad se encuentran tres variantes de la moneda de $100 que, según el estado de conservación de la pieza y el interés de los compradores, pueden llegar a venderse en subastas hasta por $800.000.

Las tres monedas de $100 más buscadas y sus detalles

Para identificar si un ejemplar corresponde a una de estas cotizadas versiones, es necesario prestar atención a detalles específicos en su cara y reverso:

Moneda de $100 del año 2001 (Copihues y Escudo Nacional) : Presenta el Escudo Nacional en una de sus caras y un grabado de copihues en el anillo dorado, pero no incluye la palabra "mapuche" al costado de la cara de la mujer. Su valor en el mercado de coleccionistas bordea entre los $700.000 y $800.000.

: Presenta el Escudo Nacional en una de sus caras y un grabado de copihues en el anillo dorado, pero no incluye la palabra "mapuche" al costado de la cara de la mujer. Su valor en el mercado de coleccionistas bordea entre los $700.000 y $800.000. Moneda de $100 del año 2000 (Copihues sin escudo) : Corresponde a una versión que incluye los copihues en el borde y la denominación "$100" junto a la fecha "2000", pero no cuenta con el Escudo Nacional en el reverso. Esta pieza se vende entre los $700.000 y $800.000.

: Corresponde a una versión que incluye los copihues en el borde y la denominación "$100" junto a la fecha "2000", pero no cuenta con el Escudo Nacional en el reverso. Esta pieza se vende entre los $700.000 y $800.000. Moneda de $100 Ensayo (Prueba técnica): Es la más rara del grupo. Se trata de una prueba de fabricación de la Casa de Moneda que incluye el grabado de copihues, pero no posee denominación de $100 ni año de acuñación. Al no haber salido a circulación masiva, su valor alcanza los $800.000.

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¿De qué depende su valor?

Si crees tener una de estas piezas o encuentras un ejemplar con características inusuales, la recomendación de los expertos es acudir a tiendas especializadas en numismática o a agrupaciones de coleccionistas certificados para obtener un diagnóstico real.

Es importante recordar que en el mercado de la numismática no existen tarifas fijas ni precios regulados. El monto final de venta dependerá exclusivamente de la oferta y la demanda entre particulares, así como del estado de conservación del metal: una moneda sin desgaste, rayones ni corrosión mantendrá un valor mucho más elevado en cualquier negociación.