Lionel Richie fue operado del corazón y tuvo que cancelar tres conciertos: ¿En qué consistió la intervención?

23 sept. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo problema de salud volvió a preocupar a los fanáticos y al entorno de Lionel Richie. El emblemático cantante estadounidense de 77 años tuvo que suspender temporalmente sus presentaciones en vivo tras someterse a un procedimiento cardíaco para tratar un cuadro de fibrilación auricular.

La situación obligó al artista a cancelar tres de las próximas fechas que tenía programadas en Estados Unidos junto a la banda Earth, Wind & Fire, agendadas para los próximos días en San Francisco, Chicago y Columbus.

A través de un comunicado oficial recogido por medios internacionales, sus representantes tranquilizaron sobre su evolución. "Lionel se sometió a un procedimiento habitual para tratar la fibrilación auricular. El médico informó que todo salió a la perfección. Él se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y pronto volverá a los escenarios", precisaron.

¿En qué consiste la intervención a la que se sometió?

El intérprete de "All Night Long" padece fibrilación auricular. Es un tipo de arritmia que hace que las cavidades del corazón latan de forma irregular y acelerada, y puede provocar palpitaciones, fatiga o mareos.

Para corregir esta alteración, el equipo médico le realizó una ablación por catéter, una intervención quirúrgica poco invasiva.

¿Cómo funciona el procedimiento?

Los especialistas introducen un catéter a través de las venas hasta llegar al corazón. Con calor (radiofrecuencia) o frío extremo (crioterapia), se generan pequeñas cicatrices en el tejido cardíaco afectado para bloquear las señales eléctricas anómalas que causan el ritmo desordenado.

Al ser una operación poco invasiva, permite una recuperación relativamente rápida, por lo que requiere principalmente reposo para estabilizar el ritmo cardíaco.

Tercer episodio de salud en lo que va del año

El reciente ingreso médico se suma a una serie de complicaciones que han afectado la agenda del artista durante 2026. En junio pasado, Richie debió pausar un show tras experimentar mareos sobre el escenario, mientras que a finales de agosto permaneció internado tres días en observación en un centro médico de St. Louis.

Aunque se espera que el músico retome sus conciertos a mediados de octubre en Las Vegas, según el portal ¡HOLA!, su entorno cercano y sus familiares se han mostrado preocupados y le han sugerido hacer una pausa más larga en sus giras para priorizar su descanso.