Muere Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años: Investigan las circunstancias de su muerte

21 sept. 2026 - 03:15 hrs.

La muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, generó repercusión en medios internacionales. El joven tenía 27 años y había seguido los pasos de su madre al incursionar en la industria de la moda.

El fallecimiento ocurrió este domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación, según registros del médico forense del condado de Los Ángeles. La información fue recogida por medios como TMZ y People.

Por el momento, no se ha informado la causa de muerte. Un representante de la familia, en tanto, pidió privacidad para sus cercanos.

“La familia está pidiendo privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, informaron.

Una familia ligada a la moda

Presley era el mayor de los hijos de Cindy Crawford y Rande Gerber. Nació en 1999 en Beverly Hills, Estados Unidos, y era hermano de Kaia Gerber, modelo y actriz que también construyó una carrera en la industria de la moda.

Durante su trayectoria, Presley participó en pasarelas y campañas para reconocidas firmas internacionales. Entre las marcas con las que trabajó estuvieron Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein.

Su vida personal también había sido motivo de atención en los últimos años. El joven había hablado públicamente sobre problemas de salud mental, mientras que desde su entorno familiar habían expresado preocupación por sus problemas de adicción.

Hasta ahora, no se han entregado nuevos antecedentes respecto de las circunstancias de su fallecimiento.