Alejandra Guzmán preocupa a sus fanáticos tras sufrir emergencia médica en pleno concierto

20 sept. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una inesperada situación interrumpió el concierto que Alejandra Guzmán realizaba en Veracruz, México, luego de que la cantante presentara una complicación física mientras se encontraba sobre el escenario.

El momento ocurrió a pocos minutos de comenzar el espectáculo. La artista tuvo dificultades para continuar con su presentación y recibió ayuda de sus bailarines, quienes se acercaron para asistirla.

Fue entonces cuando la propia artista explicó al público lo que le había ocurrido: “Perdón, se me salió la cadera”. Ante las molestias, la cantante pidió que llamaran a una ambulancia para recibir atención médica.

Alejandra Guzmán interrumpe su concierto en Veracruz al zafarse la cadera al inicio del show. @cuttfine13 https://t.co/HYs6bq5hKt — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) September 20, 2026

La situación obligó a suspender el show y minutos después personal de emergencia llegó hasta el lugar para trasladarla en camilla. Posteriormente, Guzmán fue llevada hasta un centro médico privado para ser atendida.

Más tarde, la artista compartió un registro desde el recinto asistencial y entregó un mensaje a sus seguidores, asegurando: “Lo siento, Veracruz, regresaré muy pronto”.

En el video, además, Guzmán interpretó parte de “Cuidado con el corazón”, canción que adaptó para el particular momento que estaba viviendo.

La cantante cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas debido a intervenciones quirúrgicas anteriores. Por ahora, la presentación en Veracruz quedó suspendida.