De la alfombra roja a la atención médica: Angélica Castro sufrió accidente en los Premios Emmy 2026

16 sept. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

La animadora Angélica Castro vivió una jornada inolvidable y llena de contrastes en la reciente entrega de los Premios Emmy, celebrada esta semana en Los Ángeles, California.

La conductora deslumbró en la alfombra roja luciendo un espléndido vestido dorado de la diseñadora nacional Makarena Montaner, el cual destacaba por un elegante concepto de corset y una larga caída que hacía juego perfecto con el tono del galardón.

Durante la ceremonia y la tradicional fiesta posterior, Castro compartió con sus seguidores diversos momentos de la velada, incluyendo un curioso y divertido episodio: posó para las cámaras sosteniendo una estatuilla.

El "impasse" que sufrió Angélica Castro

Sin embargo, la noche dio un giro inesperado al finalizar el evento. Al momento de abandonar el recinto, la comunicadora sufrió una aparatosa caída a la salida del teatro.

El golpe afectó directamente su mano —la misma con la que había sostenido el Emmy—, lo que requirió asistencia médica inmediata para evaluar el dolor.

Tras ser trasladada para una radiografía, el equipo médico le colocó una muñequera inmovilizadora debido a las molestias para mover la articulación.

Angélica Castro con su tenida para los Emmy 2026 / Instagram

¿Qué dijo la animadora?

A pesar del percance, Castro llevó tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales, agradeciendo la preocupación y la rápida reacción del equipo de producción que la acompañó: "Estoy bien y muy agradecida de la preocupación", consignó LUN.

La animadora aclaró que no permitirá que este tropiezo opaque la maravillosa experiencia vivida en una de las galas más importantes del espectáculo internacional.

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