"Choro" Navia se casó por el civil con su novia mexicana y planean ser padres: "Estoy muy enamorado"

15 sept. 2026 - 14:10 hrs.

Una historia de amor que comenzó en un ascensor y terminó con una propuesta de matrimonio en las dunas de Concón acaba de dar un nuevo paso: Reinaldo "Choro" Navia se casó por el civil con la nutrióloga mexicana Stephania Valadez.

El exfutbolista, de 48 años, y su pareja, de 34, celebraron la ceremonia este fin de semana en Guadalajara, ciudad donde el chileno está radicado desde hace años.

Eso sí, los recién casados todavía no compartirán techo. Según contó Navia a LUN, esperarán hasta su matrimonio por la Iglesia, programado para el 19 de diciembre.

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"Todavía no vivimos juntos, son tradiciones mexicanas", explicó entre risas el exdelantero, quien decidió respetar esta costumbre.

De un ascensor a las dunas de Concón

De acuerdo con el medio, la pareja se conoció de una manera bastante casual: eran vecinos de edificio y un día coincidieron en el ascensor. Navia venía de botar cachureos, sin polera y sudado, cuando comenzaron a conversar. Intercambiaron números y luego salieron a comer.

La relación avanzó rápidamente y tuvo uno de sus momentos más especiales en Chile. En noviembre del año pasado, el exjugador llevó a Stephania hasta las dunas de Concón y, con ayuda de familiares y amigos, se arrodilló para pedirle matrimonio.

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Diez meses después llegó el "sí" definitivo. La ceremonia civil se realizó el pasado sábado 12 en el Registro Civil de Guadalajara, donde estuvieron acompañados por familiares, amigos y testigos.

"Estoy feliz de poder dar este paso. Lo di con mucha seguridad, muy enamorado también", contó Navia, quien destacó el apoyo de Stephania durante los dos años que llevan juntos.

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Planean formar familia

Ahora preparan la boda religiosa, que tendrá cerca de 200 invitados. "Sí, sí, sí, ya está todo listo", aseguró el exfutbolista, quien adelantó que la celebración ya tiene casi todos sus detalles definidos.

Pero los planes van más allá de la boda. Navia confirmó que ambos quieren convertirse en padres: "Ella es joven y quiere ser mamá. Yo también quiero ser papá, quiero formar una familia con ella".

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El exjugador dice que su edad no es una complicación: "No me mortifica. Soy de familia grande, así que eso para mí no es problema. (...) Queremos tener hijos y a ver si sale el Chorito Navia. El Chorito Navia futbolista".

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