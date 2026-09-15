Muere el destacado cineasta Patricio Guzmán a los 85 años

15 sept. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

El destacado cineasta chileno Patricio Guzmán, autor de reconocidas obras documentales como "La Batalla de Chile" y "El Botón de Nácar", murió a los 85 años.

De acuerdo a Cooperativa, el documentalista falleció durante la mañana de este martes a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de París, Francia.

Según el mismo medio, fuentes cercanas al artista señalaron que desde hace tres años lo aquejaba una enfermedad.

Una destacada trayectoria

Patricio Guzmán nació en Santiago en 1941 y desde joven mostró interés por distintas áreas de estudio, aunque finalmente encontró su vocación en el cine. En 1963 ingresó al Instituto Fílmico de la Universidad Católica, donde comenzó a formarse como realizador.

Su primer corto experimental, "Viva la libertad", fue realizado en 1965. Dos años después viajó a Madrid para estudiar en la Escuela Oficial de Cinematografía, etapa en la que dirigió seis cortometrajes de ficción.

De regreso en Chile, dirigió "El primer año", documental estrenado en 1972 sobre el primer año del gobierno de Salvador Allende. En 1973 inició el registro de "La batalla de Chile", una extensa obra documental sobre el final de ese gobierno, cuya tercera parte concluyó en 1979.

Su filmografía también incluye títulos como "La rosa de los vientos", "En nombre de Dios", "La cruz del sur", "La memoria obstinada", "El caso Pinochet" y "Salvador Allende".

Varias de sus películas llegaron al Festival de Cannes, y también al Festival de Cine de Berlín, en donde recibió un Oso de Plata al Mejor Guion "El botón de nácar" en 2015.

Entre sus reconocimientos destaca la beca John Simon Guggenheim, recibida en 1993. Décadas después, en agosto de 2023, Guzmán fue distinguido con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.