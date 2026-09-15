FACh conmemora los 50 años de servicio de los cazas F-5 Tigre III que comenzarán a ser retirados

15 sept. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

En un hito para la aviación militar chilena, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) conmemoró este martes los 50 años desde la llegada de los emblemáticos aviones de combate F-5 Tigre a nuestro país, mediante una ceremonia institucional realizada en la Base Aérea El Bosque.

Las aeronaves de origen estadounidense entraron en servicio en 1976 y, tras cinco décadas de patrullaje e hitos en la defensa nacional, la institución inició su retiro progresivo, evaluando la venta de la flota a mercados internacionales en lugar de su traslado definitivo a museos.

Tecnología y despliegue estratégico

A lo largo de su trayectoria, el F-5 experimentó actualizaciones tecnológicas que derivaron en la versión F-5 Tigre III, proceso realizado en conjunto con la industria aeronáutica de Israel. La modernización le dotó de un sistema de radar con capacidades comparables e incluso superiores a las de algunas variantes del F-16, además de la capacidad para transportar más de 3 toneladas de armamento y misiles aire-aire y aire-tierra.

Capaz de alcanzar velocidades de hasta 1.875 km/h y con una tasa de ascenso vertical superior a los 10.000 metros por minuto, la flota estuvo históricamente instalada en la zona austral del país, operando principalmente desde la región de Magallanes.

Su desempeño operacional destacó internacionalmente durante ejercicios combinados como las operaciones Salitre y entrenamientos con la Armada de los Estados Unidos. En dichas instancias, los F-5 chilenos se midieron con cazas F-14 Tomcat, donde las tripulaciones nacionales destacaron por sus maniobras de vuelo a baja altura sobre el mar y el aprovechamiento de la agilidad de la aeronave.

Ceremonia y homenaje en la capital

El acto conmemorativo encabezado por el comandante en jefe de la FACh, general del aire Hugo Rodríguez González, en El Bosque contempló el despliegue de la Banda de Guerra institucional y rendición de homenajes a los mártires de la especialidad.

Para el cierre de la jornada, una formación compuesta por tres aviones F-5 Tigre III acompañados por cazas F-16 realizó un sobrevuelo de honor sobre el sector sur de la Región Metropolitana, sellando así las actividades conmemorativas e institucionales.