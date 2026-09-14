Los cazas F-5 de la FACh se preparan para decir adiós: ¿Cuando saldrán de servicio los históricos aviones de combate?

14 sept. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

Los F-5 Tigre III cumplen 50 años en la Fuerza Aérea de Chile, pero la celebración también marcará el inicio de su despedida, un proceso que abre la discusión sobre cómo serán reemplazadas sus capacidades.

Los aviones llegaron al país en 1976 y dos años después participaron en las operaciones durante la crisis del Beagle con Argentina. Su incorporación permitió a la FACh ingresar a la era supersónica.

Tras una importante modernización, además, formaron parte del ejercicio Red Flag de 1998 en Estados Unidos. En esa instancia destacaron al "derribar" aviones considerados más avanzados, entre ellos F-15 y F-16.

¿Cuándo saldrán de servicio?

Ahora, los históricos cazas se preparan para dejar de operar durante la próxima década. La fecha máxima dependerá del proceso de renovación de las capacidades aéreas.

El general de brigada aérea (A) Milton Zablah Ruz, director de Planificación y Doctrina de la FACh, explicó que el plazo previsto es entre 2030 y 2035.

"La Fuerza Aérea está pensando en pasar levemente el año 2030, y el plazo de retiro está entre 2030 y 2035", señaló. Sin embargo, precisó que "no deberíamos pasar del 2035, ese es el límite".

¿Cómo será su reemplazo?

Respecto de su reemplazo, Zablah aclaró que el objetivo no es precisamente escoger otro avión. "Lo que estamos reemplazando son capacidades, no necesariamente un avión", afirmó.

La decisión, explicó, considera factores como efectividad, sostenibilidad y viabilidad de la alternativa: "No existe una sola solución", sostuvo el general.

El proceso cobra especial relevancia ante las recientes tensiones por la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

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