EXCLUSIVO | EEUU no descarta vender poderoso avión de combate F-35 a Chile: "Estamos en conversaciones sobre todas las opciones"

08 sept. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en entrevista con Meganoticias no descartó que Washington pueda vender a nuestro país una nueva generación de aviones de combate, entre ellos el poderoso F-35, asegurando que mantienen conversaciones con Chile sobre distintas alternativas de cooperación militar.

Cabe recordar que desde hace varios meses se viene especulando sobre la posible compra del F-35, un avión de combate de quinta generación que es considerado uno de los más sofisticados y avanzados del mundo, y que es desarrollado por la empresa estadounidense Lockheed Martin.

"Estamos en conversaciones con Chile"

En la entrevista con Meganoticias, a la autoridad norteamericana se le consultó directamente sobre la posibilidad de que nuestro país acceda al moderno caza estadounidense F-35. Al respecto, Judd afirmó: "Estamos en conversaciones con Chile sobre todas las opciones".

El diplomático destacó especialmente el nivel de cooperación militar entre ambos países y aseguró que se pueden ampliar las alternativas para nuestra Fuerza Aérea.

"Miramos la cooperación militar que tenemos, y tenemos lazos más fuertes con Chile que con cualquier otro país. Así que ciertamente va a haber muchas más opciones sobre la mesa para conversar. Actualmente, estamos discutiendo todas las opciones con las Fuerzas Armadas", sostuvo.

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Judd fue más allá y planteó directamente la posibilidad de que Chile pueda convertirse en operador del F-35, luego de ser consultado sobre si nuestro país está capacitado para operar este tipo de aeronave.

"Ciertamente, creo que Chile puede llegar a ese punto. Absolutamente. Cuando uno mira la estabilidad que ha existido en Chile... Chile ha tenido el sistema político más estable de toda esta región en los últimos 30 años, y la economía más estable en los últimos 30 años", señaló.

"Eso ciertamente abre muchas más puertas de las que tendría uno si no fuera tan estable. Nuevamente, miremos lo que ha ocurrido bajo esta administración: este Gobierno ha logrado conseguir una reunión con el secretario Rubio", agregó.

"Todos los países del mundo piden estas reuniones, y sin embargo Chile logró conseguir una reunión con el secretario Rubio en Washington D.C.; eso no ocurre muy seguido... Así que las señales siempre han estado ahí de que Chile es un socio muy importante para Estados Unidos", recalcó.

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Así son los poderosos F-35

La principal diferencia del F-35 frente a modelos más antiguos es su capacidad furtiva, diseñada para reducir su detección por radares enemigos.

La aeronave también integra sensores, sistemas de guerra electrónica y procesamiento de datos en tiempo real. Esto le permite compartir información con otras plataformas durante una operación y detectar amenazas a mayor distancia.

Chile destaca como una de las naciones con mayor fortaleza aérea en Sudamérica. Sin embargo, la necesidad de modernizar su flota es inminente, ya que Argentina y Perú decidieron comprar F-16, un avión de combate del que Chile ya tiene 46 ejemplares.

El F-35, que por ahora no ha sido adquirido por ningún país sudamericano, es menos veloz que un F-16, pues prioriza estabilidad, control avanzado por software y capacidad de combate a larga distancia. Su sistema de control de vuelo digital compensa limitaciones aerodinámicas derivadas del diseño stealth (baja detectabilidad).

Además, combina armamento con furtividad, como misiles aire-aire, bombas guiadas, cañón interno, transporte interno de armas sin comprometer la invisibilidad, entre otros.