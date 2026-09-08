Detienen a 11 personas por robo de camión con carne en Batuco: Incautaron seis inhibidores de señal

08 sept. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de Carabineros terminó con 11 personas detenidas tras el robo de un tractocamión que transportaba carne proveniente de Paraguay. El procedimiento se inició cerca del mediodía de este martes, luego de que personal de la Tenencia Batuco lograra ubicar el vehículo sustraído durante la mañana en la Ruta de Los Libertadores.

El teniente coronel Pablo Farías, de la Prefectura Santiago Norte, explicó que al llegar al predio los funcionarios encontraron el tractocamión con el motor encendido y sus puertas abiertas, además de un grupo de aproximadamente 15 personas. Al advertir la presencia policial, los sujetos huyeron a pie y en un vehículo particular.

Huida terminó en colisión

Durante la fuga, uno de los ocupantes del vehículo exhibió un arma de fuego a un carabinero, quien utilizó su arma de servicio en dos oportunidades. En paralelo, un motorista de Carabineros debió esquivar el automóvil que escapaba, cayendo a un costado y sufriendo lesiones de mediana consideración, por lo que fue trasladado en helicóptero hasta el hospital institucional.

El seguimiento terminó a pocas cuadras del lugar, cuando el vehículo en que escapaban los sujetos colisionó con una camioneta de la Municipalidad de Lampa. Los tres funcionarios municipales que iban a bordo resultaron lesionados y fueron trasladados hasta un hospital de Estación Central.

Carne, alimento para mascotas e inhibidores

Como resultado del procedimiento, Carabineros detuvo a 11 adultos y recuperó el tractocamión y parte de la carga de carne. Además, en el lugar fue encontrado otro semirremolque con alrededor de 500 sacos de alimento para mascotas, junto con seis inhibidores de señal al interior de una bodega.

Respecto de la posibilidad de que los detenidos formen parte de una banda dedicada a este tipo de delitos, el teniente coronel Farías señaló que es una hipótesis que está siendo investigada. Esto, debido a que el sábado también se registró en la comuna el robo de alimentos para mascotas.

“Es una hipótesis que no se puede descartar, es un trabajo que se está realizando ahora por parte de OS9 para poder vincular estos dos hechos”, indicó la autoridad policial.

Investigación queda en manos de equipos especializados

La Fiscalía de Chacabuco instruyó diligencias a equipos especializados de Carabineros, entre ellos Labocar, OS9 y SIAT. Del total de detenidos, tres son extranjeros —dos argentinos y un venezolano—, mientras que dos de ellos se encuentran en situación migratoria irregular. La mayoría de los arrestados mantiene antecedentes policiales.

El avalúo de la carne y de los sacos de alimento para mascotas todavía está siendo determinado, de acuerdo con la información que deben entregar las empresas involucradas. “Al término de todos los procedimientos de diligencia, se podría establecer ese avalúo”, explicó el teniente coronel Farías.

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