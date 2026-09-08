Gobierno admite "error" al contratar a estudiante y aclara que cambiarán sus condiciones: "Si no acepta, no va a poder continuar"

08 sept. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, reconoció como un “error” la contratación de un estudiante de Periodismo en la cartera que lidera por un sueldo superior al millón de pesos, por lo que aseguró que el Ejecutivo instruyó corregir la situación, aplicar las normas de austeridad y realizar una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades.

La polémica fue abordada durante una vocería del secretario de Estado en el Congreso, luego de que le consultaran por dos contrataciones cuestionadas: la del estudiante de Periodismo y la de una profesional recientemente titulada, cuyas remuneraciones eran cercanas a los dos millones de pesos.

"En el primer caso (del estudiante en el Ministerio del Interior), es una situación que instruí al subsecretario, se corrija, que se apliquen los instructivos de austeridad que ha establecido el Ministerio de Hacienda, y que se realice un proceso administrativo interno para determinar las responsabilidades por qué ocurrió esta situación”, sostuvo Alvarado.

Consultado sobre la continuidad de la persona involucrada, el ministro explicó que se conversó con ella para adecuar las condiciones a lo establecido en los instructivos. “Si no acepta esas condiciones, obviamente, no va a poder continuar en el cargo”, señaló.

Gobierno admite que contratación fue un error

Ante la pregunta sobre un eventual doble estándar por cuestionar anteriormente contrataciones durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric y ahora enfrentar una situación similar, Alvarado insistió en que los procesos de contratación se realizaron por los canales correspondientes, pero reconoció que pueden existir errores.

“Nadie está exento de errores, y tal como acabo de señalar, ese error significa que, primero, se corrija la situación de inmediato”, afirmó.

El ministro agregó que se deberán cumplir “estrictamente los instructivos que Hacienda ha fijado al respecto” y que se abrirá “una investigación administrativa interna para determinar por qué ocurrió esta situación”.

“Por lo tanto, nadie está exento de cometer errores y esos errores se corrigen y se sancionan por no cumplirse las normas que están establecidas”, concluyó sobre la controversia.

Respecto del segundo caso, correspondiente a una profesional recientemente titulada y cuya remuneración también es alta considerando su poca experiencia profesional, Alvarado entregó una respuesta distinta.

“En ese segundo caso, y de acuerdo a la información que me ha entregado en el día de hoy el subsecretario, se encuentra totalmente ajustada a los procedimientos y a los instructivos de austeridad del Ministerio de Hacienda”, afirmó.

Interpelación al Canciller: Gobierno pide no instrumentalizar la política exterior

Durante la misma vocería, Alvarado se refirió a la interpelación al Canciller y sostuvo que la fiscalización del Congreso es legítima, pero llamó a evitar que la política exterior se transforme en un elemento de disputa política interna.

“La interpelación, en ese sentido, puede ser una buena oportunidad para clarificar todas las acciones que está llevando la Cancillería en esta materia en diferentes ámbitos de acción”, planteó.

Sin embargo, advirtió que, al tratarse de una sesión pública, probablemente no se entreguen todas las respuestas.



“Todos tenemos que velar porque la conducción de nuestra política exterior sea lo más unitaria posible y transversal”, señaló, agregando que “está bien, hay que fiscalizar, el legítimo derecho, pero no convertir la fiscalización en un instrumento de diferencias políticas”.

Gobierno descarta haber analizado convocar al Cosena

Consultado por los dichos del senador Juan Luis Castro (PS), quien planteó la posibilidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en medio de las tensiones con Argentina, el ministro afirmó que esa alternativa no ha sido abordada por el Gobierno.

“No, esa es una opción que no se ha conversado”, respondió Alvarado.

El titular de Interior sostuvo que las tensiones deben abordarse mediante los canales diplomáticos correspondientes y destacó que existe una declaración conjunta entre ambos países en la que se reconoce la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

“Acá las tensiones se resuelven en los canales y los conductos que corresponden a través de la Cancillería”, afirmó.

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