Gobierno analiza inflación de agosto y la atribuye a alza de combustibles y efectos de temporales: "Es un tema que nos preocupa"

08 sept. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto tomó por sorpresa al mercado con un incremento del 0,6%, cifra que duplicó las previsiones de los analistas.

Ante este escenario, que sitúa la variación anual en un 4,1%, las autoridades económicas del Gobierno salieron a matizar el indicador, atribuyendo la presión inflacionaria a eventos coyunturales como las precipitaciones recientes, bloqueos fronterizos y el complejo panorama geopolítico global.

La reacción del Gobierno al IPC de agosto

Desde la cartera de Economía y Minería, el biministro Daniel Mas destacó que "el IPC de un 0,6% en agosto responde a alzas en los precios de los combustibles, producto del conflicto internacional en Medio Oriente, y el frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país, dentro de otros componentes".

La autoridad señaló que estos son "factores que no dependen directamente de nuestra política económica, pero que las familias sienten en su día a día".

¿Qué dijo el ministro Quiroz?

El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo hincapié en que los mayores incrementos se concentraron en las divisiones más volátiles de la canasta, señalando que "subieron hortalizas principalmente, papas, zanahorias, lechugas, que era esperable dados los temporales que hubo".

Asimismo, vinculó el alza en el precio de las carnes a los 35 días de cierre del Paso Los Libertadores.

Respecto a lo que viene, Quiroz proyectó una progresiva normalización de los valores: "Esperamos que el IPC futuro vaya cediendo una vez que la situación climática y la reposición de los stocks se vaya de a poco normalizando", aseguró.

No obstante, admitió que el alza "es una cifra que obviamente afecta los bolsillos de las familias y es un tema que siempre estamos atentos y nos preocupa".

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