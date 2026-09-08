Tras fuerte alza del IPC: Esto aumentarán los dividendos, arriendos y pagos en UF

08 sept. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2026, el que registró una fuerte alza mensual de 0,6%, de acuerdo con el informe oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, el indicador macroeconómico acumula un incremento del 3,6% en lo que va del año, mientras que su variación interanual a doce meses llegó al 4,1%.

Impacto en la Unidad de Fomento

El alza del IPC provocará un incremento en la Unidad de Fomento (UF), indicador utilizado para el cobro de dividendos hipotecarios, arriendos, créditos automotrices, colegiaturas, planes de salud, seguros, multas, entre muchos otros.

Considerando que al 9 de septiembre la UF alcanza los $40.885,63, el reajuste del 0,6% mensual derivado del IPC de agosto significará un aumento proyectado de aproximadamente $245 por cada UF.

¿Cuánto subirán los pagos en UF?

Tomando como referencia el valor previo de la UF y su reajuste proyectado tras la inflación de agosto, estos son algunos ejemplos de cuánto subirán los pagos:

10 UF:

Actualmente equivalen a $408.856 y subirían a $411.310, lo que implica un alza de $2.454.

20 UF:

Pasarían de $817.713 a $822.619, aumentando cerca de $4.906.

100 UF:

Subirían desde $4.088.563 a $4.113.094, con un incremento de $24.531.

1.000 UF:

Pasarían de $40.885.630 a $41.130.944, es decir, un alza cercana a $245.314.

Sectores que impulsaron el IPC de agosto

En el análisis detallado por divisiones, el INE puntualizó que nueve de las trece divisiones de la canasta registraron alzas en el mes. Entre las mayores alzas destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) y transporte (1,6%).

Por el contrario, tres divisiones anotaron incidencias negativas —lideradas por información y comunicación (-0,3%)— y una sola no presentó variaciones en sus precios.

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