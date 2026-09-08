Con lazos gigantes y regalos: Así fue la celebración de los 25 años de Ignacia Antonia junto a AK4:20 y su bebé

08 sept. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un cumpleaños inolvidable y cargado de emociones fue el que vivió la influencer chilena Ignacia Antonia, quien este lunes 7 de septiembre celebró sus 25 años. A diferencia de festejos anteriores, esta nueva celebración tuvo un matiz especial, al ser la primera que festeja junto a su hija de 8 meses, fruto de su relación con el cantante urbano Bastián Demonte, más conocido como AK4:20.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenidos compartió distintos registros de la jornada, marcando el inicio de su nueva edad con un creativo "reel" en Instagram donde ironizó sobre el paso del tiempo: en el video, la escena inicial muestra el número 20 y una copa de vino, para luego transformarse en un 25 donde la copa es reemplazada por una mamadera que termina entregándole a su pequeña.

Lazos gigantes y momentos en familia

Respecto al festejo en sí, las historias publicadas por Ignacia dejaron ver una cuidada decoración, destacando un imponente lazo gigante de color rosado rodeado por globos en tonos rosa y crema, además de una torta con la vela del número 25. En las postales estuvo siempre acompañada por su pareja y su bebé, a quien le dedicó un tierno mensaje definiéndola como “mi regalo más lindo”.

Por su parte, el intérprete urbano AK4:20 se sumó a las felicitaciones dedicándole cariñosas palabras en sus historias de Instagram: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida, 25 añitos, mi viejita”, escribió el artista.

Para cerrar las celebraciones del día, el cantante compartió una última fotografía de ambos mientras disfrutaban de una pizza tras los festejos, acompañada del mensaje: “Después de un día largo y bonito, un pedacito de pizza no más y al tutito. Te amo mi amor, felices 25 a la mujer más hermosa del planeta, la mejor mamá”.

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