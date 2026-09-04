Así es la casa de Benjamín Vicuña en Buenos Aires: tiene cuatro pisos, cinco dormitorios y ocho baños

04 sept. 2026 - 10:26 hrs.

La casa de Benjamín Vicuña en Buenos Aires destaca por sus amplios espacios, una arquitectura inspirada en estilos europeos y una serie de elementos que reflejan el carácter familiar del actor.

La propiedad está ubicada en Barrio Parque, uno de los sectores más distinguidos y silenciosos de la capital argentina, y se distribuye en cuatro plantas.

Una propiedad de 500 metros cuadrados

Según El Intransigente, la vivienda tiene cerca de 500 metros cuadrados, con cinco dormitorios y ocho baños distribuidos en sus distintos niveles.

En el interior predominan los ambientes amplios, los techos altos y los colores neutros. La casa combina elementos clásicos, como molduras, escaleras y grandes aberturas, con detalles contemporáneos que buscan potenciar la luz natural y la comodidad.

El living mantiene esta misma estética, con sillones amplios, flores y una mesa ratona. Los muebles y objetos se integran al espacio sin recargarlo.

Biblioteca, jardín y pileta

Uno de los espacios más significativos de la casa es la biblioteca, donde Vicuña reúne libros y objetos personales. En el lugar también destaca un retrato de Blanca, su hija fallecida.

Los grandes ventanales conectan los espacios interiores con el exterior, mientras que el jardín cuenta con una pileta y una parrilla, además de sectores destinados al encuentro familiar.

De esta manera, la propiedad combina una estética clásica de inspiración europea con espacios pensados para la vida cotidiana y elementos que reflejan la historia personal del actor.

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