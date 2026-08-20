"Mis hijos son lo único importante": La drástica decisión de Benjamín Vicuña tras acusaciones de Mauro Icardi

20 ag. 2026 - 19:35 hrs.

Esta semana, el vínculo de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio —fruto de su relación con María Eugenia "China" Suárez— ha estado en entredicho luego de las acusaciones de Mauro Icardi, actual pareja de la actriz y cantante.

Hace unos días, el futbolista acusó a Vicuña de "hacerse la víctima" en televisión respecto a la relación con sus hijos; sin embargo, aseguró que de los casi 80 días que los niños llevan en Argentina, el actor nacional solo ha pasado unos 15 o 20 días con ellos.

Entre dimes y diretes por esta situación, en la farándula trasandina se comenzó a especular que Benjamín tomaría acciones legales contra Icardi y Suárez, algo que él mismo dilucidó este jueves en el programa Nuevo Día de Ciudad Magazine.

¿Vicuña tomará acciones legales?

En el programa antes mencionado, el periodista Juan Etchegoyen explicó que contactó por WhatsApp al actor chileno y le preguntó por las posibles acciones legales. Ante esto, la respuesta de Vicuña fue concisa: "No, no es real".

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Pese a toda la polémica, Benjamín decidió cortar por lo sano y enfocarse netamente en sus hijos. "Sigo apostando al diálogo con la madre de mis hijos en función del bienestar de ellos, que son lo único importante", aseguró.

Si bien descartó llevar la situación a la justicia, sí lanzó una indirecta que muchos interpretaron iba dirigida a Icardi. "Me mantengo al margen de todo lo que generan terceras personas", fue su contundente aclaración.

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Así entonces, pese a todo lo que se ha comentado durante la semana en el país trasandino, Benjamín Vicuña tomó la drástica decisión de hacer oídos sordos y concentrarse en el bienestar de sus hijos, quienes "son lo único importante".

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