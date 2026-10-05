"Gracias Dios por este regalo": Carolina Mestrovic anuncia la llegada de su segunda hija y muestra primeras fotos
- Por Francisca Mieres
Durante la noche del pasado domingo, la actriz Carolina Mestrovic confirmó a través de sus redes sociales el nacimiento de su hija, Emma, fruto de su relación con Jonathan Freudman.
La actriz compartió la noticia con sus seguidores a través de Instagram, donde publicó dos tiernas imágenes de la recién nacida: una de sus pequeños pies y otra de su mano tomando el pulgar de su madre.
Junto a las fotografías, Mestrovic escribió un emotivo mensaje para darle la bienvenida a su hija: “Gracias Dios por este regalo tan hermoso. Te amo con toda mi alma mi pequeña Emma 17.09.2026”.Ir a la siguiente nota
La segunda hija de Carolina Mestrovic
Emma es la segunda hija de Carolina Mestrovic. La actriz ya es madre de una adolescente de 15 años, fruto de su anterior relación con Mario Velasco.
Ahora, la intérprete vuelve a convertirse en madre junto a Jonathan Freudman, con quien había compartido públicamente la espera de su hija durante los últimos meses.
Con la llegada de Emma, la actriz celebró así un nuevo integrante de su familia y compartió por primera vez imágenes de la pequeña con sus seguidores.
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