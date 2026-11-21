"Igualita al papá": Meli Noto compartió tierna sesión de fotos junto a su hija Alanna
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Alanna, la hija de Pangal Andrade y Melina Noto, se robó todas las miradas al protagonizar una sesión fotográfica junto a su madre, quien compartió los registros en sus redes sociales.
La periodista argentina publicó las tiernas imágenes en blanco y negro, realizadas por el estudio boutique Casa Emma, y las acompañó con un breve mensaje: "Mi pollito".
A pocas semanas de que la pequeña cumpla un año, las fotografías generaron numerosas reacciones entre sus seguidores y amigas de la pareja, quienes destacaron principalmente el parecido de Alanna con su padre.Ir a la siguiente nota
"Una mini Pangal", "La bebita gesticula con las cejas igual que su papá", "En la segunda foto es igual a Pangal", "igualita al papá" y "Levanta la misma ceja que el papá" fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.
Otras personas también destacaron la complicidad entre madre e hija con mensajes como "Hermosas madre e hija" y "Pareces novia".
View this post on Instagram
Leer más de