21 nov. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

Alanna, la hija de Pangal Andrade y Melina Noto, se robó todas las miradas al protagonizar una sesión fotográfica junto a su madre, quien compartió los registros en sus redes sociales.

La periodista argentina publicó las tiernas imágenes en blanco y negro, realizadas por el estudio boutique Casa Emma, y las acompañó con un breve mensaje: "Mi pollito".

A pocas semanas de que la pequeña cumpla un año, las fotografías generaron numerosas reacciones entre sus seguidores y amigas de la pareja, quienes destacaron principalmente el parecido de Alanna con su padre.

Casa_emma

"Una mini Pangal", "La bebita gesticula con las cejas igual que su papá", "En la segunda foto es igual a Pangal", "igualita al papá" y "Levanta la misma ceja que el papá" fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Otras personas también destacaron la complicidad entre madre e hija con mensajes como "Hermosas madre e hija" y "Pareces novia".