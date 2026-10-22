Melina y Pangal muestran como ha crecido su hija: Celebraron su primer cumpleaños

22 oct. 2026 - 18:10 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto celebraron el primer cumpleaños de su hija Alanna. Y tal como nos tienen acostumbrados, decidieron compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

La pareja publicó un tierno video en Instagram en el que se ve el crecimiento de la pequeña mediante distintas tomas de los tres abrazados en el transcurso de un año.

En las imágenes se ve el rápido desarrollo de Alanna, pasando de ser una bebé de apenas unas semanas de vida, a convertirse en una criatura de mejillas esponjosas y enormes ojos azules.

"El mejor año de nuestras vidas"

"Gracias, hija maravillosa, por el mejor año de nuestras vidas", escribió Melina en su cuenta de Instagram, publicación que también compartió Pangal.

"Un año de trabajo, un año de desvelos, un año de las risas más maravillosas, un año de descubrir este mundo juntos", agregó la influencer.

Finalmente, le agradeció Alanna por llegar "a nuestras vidas para transformarnos por completo. Te amamos".

Revisa el video de Pangal y Melina

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