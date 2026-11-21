Caravana navideña de Coca-Cola comienza el 1 de diciembre: Revisa el día en el que el Viejito Pascuero visitará tu comuna
- Por Nicolás Díaz
Uno de los eventos que se ha transformado en una tradición de Navidad en el país es la caravana organizada por Coca-Cola, la cual este año llevará al Viejito Pascuero a recorrer 17 comunas a lo largo de todo Chile.
El tradicional desfile, auspiciado este 2026 por la versión "zero azúcar" de la bebida, debutará el próximo 1 de diciembre en La Florida y terminará su periplo el 22 de diciembre en Providencia.
Revisa las fechas de la caravana navideña Coca-Cola
De acuerdo a lo informado por Coca-Cola, debes considerar que "la caravana puede sufrir cambios de ruta y/o horario sin previo aviso".Ir a la siguiente nota
Sin embargo, hasta ahora, estas son las fechas oficiales del evento:
- 1 de diciembre: La Florida.
- 3 de diciembre: Puerto Montt.
- 4 de diciembre: Valdivia.
- 5 de diciembre: Temuco.
- 6 de diciembre: Concepción.
- 7 de diciembre: Chillán.
- 8 de diciembre: Talca.
- 10 de diciembre: Renca.
- 11 de diciembre: San Joaquín.
- 12 de diciembre: Las Condes.
- 13 de diciembre: Peñalolén.
- 15 de diciembre: Coquimbo.
- 17 de diciembre: Puente Alto.
- 18 de diciembre: Viña del Mar.
- 20 de diciembre: Ñuñoa.
- 21 de diciembre: Maipú.
- 22 de diciembre: Providencia.
Para conocer el recorrido específico en tu comuna, debes visitar el sitio web de Coca-Cola (pincha aquí), en donde prontamente se informará por qué calles pasará el Viejito Pascuero y sus ayudantes.
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Encuentros navideños de Coca-Cola
Además de la caravana, este año se realizarán "encuentros navideños" que no contarán con un desfile de camiones, pero que consideran otro tipo de actividades, música y espacios para la celebración en comunidad.
En total, serán tres encuentros que llevarán la magia de la Navidad a las zonas más alejadas del país:
- 5 de diciembre: Punta Arenas.
- 8 de diciembre: Arica.
- 12 de diciembre: Isla de Pascua.
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