21 nov. 2026 - 11:02 hrs.

Uno de los eventos que se ha transformado en una tradición de Navidad en el país es la caravana organizada por Coca-Cola, la cual este año llevará al Viejito Pascuero a recorrer 17 comunas a lo largo de todo Chile.

El tradicional desfile, auspiciado este 2026 por la versión "zero azúcar" de la bebida, debutará el próximo 1 de diciembre en La Florida y terminará su periplo el 22 de diciembre en Providencia.

Revisa las fechas de la caravana navideña Coca-Cola

De acuerdo a lo informado por Coca-Cola, debes considerar que "la caravana puede sufrir cambios de ruta y/o horario sin previo aviso".

Sin embargo, hasta ahora, estas son las fechas oficiales del evento:

1 de diciembre: La Florida .

. 3 de diciembre: Puerto Montt .

. 4 de diciembre: Valdivia .

. 5 de diciembre: Temuco .

. 6 de diciembre: Concepción .

. 7 de diciembre: Chillán .

. 8 de diciembre: Talca .

. 10 de diciembre: Renca .

. 11 de diciembre: San Joaquín .

. 12 de diciembre: Las Condes .

. 13 de diciembre: Peñalolén .

. 15 de diciembre: Coquimbo .

. 17 de diciembre: Puente Alto .

. 18 de diciembre: Viña del Mar .

. 20 de diciembre: Ñuñoa .

. 21 de diciembre: Maipú .

. 22 de diciembre: Providencia.

Para conocer el recorrido específico en tu comuna, debes visitar el sitio web de Coca-Cola (pincha aquí), en donde prontamente se informará por qué calles pasará el Viejito Pascuero y sus ayudantes.

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Encuentros navideños de Coca-Cola

Además de la caravana, este año se realizarán "encuentros navideños" que no contarán con un desfile de camiones, pero que consideran otro tipo de actividades, música y espacios para la celebración en comunidad.

En total, serán tres encuentros que llevarán la magia de la Navidad a las zonas más alejadas del país:

5 de diciembre: Punta Arenas .

. 8 de diciembre: Arica .

. 12 de diciembre: Isla de Pascua.

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