21 nov. 2026 - 02:10 hrs.

El creador de contenido automovilístico Héctor Peña Meneses, más conocido como "Tío Tito", participó de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer sobre la propuesta de ley que busca regular los ruidos de autos en lugares no apropiados.

El influencer, ingeniero industrial, defendió el uso de vehículos con escapes con fines deportivos, pero no el ruido que estos automóviles emiten, especialmente en zonas urbanas donde habitan comunidades.

Lo anterior, ya que el proyecto de ley también busca regular la alteración en los sistemas de escape y emisiones de vehículos motorizados.

¿Qué dijo "Tío Tito" en su exposición?

En su alocución, el "Tío Tito" explicó que "no por tener un escape modificado vamos a hacer ruidos molestos, hay escapes que están modificados solo por estética. Si vamos a hacer una ley, ojalá no se vayan a llevar un auto incautado por algo que no es".

La comisión de la Cámara Baja aprobó por unanimidad la iniciativa que busca regular los escapes modificados en autos para generar ruidos molestos.

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La polémica detención del "Tío Tito"

Recientemente, el creador de contenido generó gran revuelo mediático tras ser detenido por Carabineros durante una manifestación en apoyo al paro de camioneros por el alza de los combustibles. El procedimiento se viralizó en redes sociales y, tras recuperar su libertad, el influencer se declaró inocente y anunció que presentaría acciones legales.

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