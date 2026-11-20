20 nov. 2026 - 08:15 hrs.

La modelo Aylen Milla sorprendió al regresar a Chile luego de vivir en Dubái desde 2023. Aunque tenía trabajo, un departamento y había logrado construir una nueva vida en Emiratos Árabes Unidos, decidió dar un giro y organizar su retorno en apenas una semana.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Milla contó que la decisión estuvo marcada por las ganas de reencontrarse con sus seres queridos y recuperar la tranquilidad que sentía en su país.

"Quería un cambio rotundo en mi vida. Ahí decidí irme a Dubái", recordó la modelo, quien había tomado la decisión de trasladarse al extranjero después de un complejo periodo personal, marcado por el tratamiento contra el cáncer de mama de su madre.

Aylen Milla explicó por qué decidió regresar a Chile

Según relató a LUN, durante su estadía en Dubái comenzó a cuestionarse si realmente quería continuar con la vida que había construido lejos de Chile.

Aunque al principio la experiencia le permitió cumplir objetivos personales y profesionales, con el paso del tiempo empezó a extrañar a su familia, sus amistades y su entorno: "Empecé a extrañar a la familia, mis amistades, a Chile. El idioma, también", comentó.

La modelo explicó que, pese a tener trabajo y estabilidad, sentía que algo faltaba. Finalmente, comenzó a preparar su regreso: guardó sus pertenencias en bolsas de vacío, organizó sus cosas y compró un pasaje para volver.

Todo ocurrió rápidamente. En una semana ya estaba nuevamente en Chile.

Su nueva vida en Chile: "Me siento en calma"

Una vez de regreso, Aylen Milla decidió instalarse nuevamente en un departamento donde había vivido anteriormente y que se encuentra en el mismo edificio donde mantiene una bodega.

La modelo también contó que el cambio tuvo un efecto positivo en su bienestar: "Buenísima. Me arrendé un departamento donde vivía antes y donde mismo tengo mi bodega. Apenas llegué me bajó el cortisol", relató a LUN.

Además, aseguró que se siente tranquila con la decisión y que incluso ha podido recuperar una sensación que hacía tiempo no experimentaba: "Me siento en calma; una sensación que no tenía hace años. Ni jet lag me vino, estoy durmiendo espectacular", señaló.

Durante sus primeros días en el país también compartió con cercanos. De hecho, contó que se quedó una semana con Meli Noto y Pangal Andrade en el Cajón del Maipo, además de reencontrarse con Camilísima.

Así, después de casi tres años en Dubái, Aylen Milla decidió volver a Chile y comenzar una nueva etapa, esta vez más cerca de sus afectos.

Todo sobre Aylén Milla