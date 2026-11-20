20 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Las personas afiliadas a Fonasa que necesiten someterse a una cirugía bariátrica por manga gástrica pueden acceder a este procedimiento mediante el Bono PAD, un beneficio que contempla tanto la intervención como su seguimiento durante el primer año.

La manga gástrica consiste en reducir el tamaño del estómago mediante la extracción de una parte de este órgano, dejándolo con una forma tubular. La intervención se realiza mediante cirugía laparoscópica.

¿Cuánto cuesta la manga gástrica con Bono PAD?

El valor total de la intervención es de $4.667.700 en los establecimientos que mantienen convenio con Fonasa.

A través del sistema PAD, el organismo financia la mitad de ese monto, por lo que el usuario debe pagar un copago de $2.333.850.

En caso de que el paciente no cuente con el dinero para cubrir el copago, Fonasa ofrece un préstamo médico sin intereses que puede financiar hasta el 85% de ese monto, equivalente a $1.983.770, permitiendo pagarlo en cuotas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

El beneficio está dirigido a afiliados de los tramos B, C y D de Fonasa, que tengan entre 18 y 65 años y cumplan con alguno de los siguientes criterios de Índice de Masa Corporal (IMC):

IMC mayor a 40: con o sin enfermedades asociadas.

con o sin enfermedades asociadas. IMC entre 35 y 40: con al menos una enfermedad asociada severa.

con al menos una enfermedad asociada severa. IMC entre 30 y 35: en pacientes con diabetes tipo 2 de difícil manejo.

¿Qué incluye el paquete de Fonasa?

El valor del Bono PAD contempla una cobertura integral de la intervención. Entre las prestaciones incluidas se encuentran:

Honorarios del equipo médico.

Días cama.

Derecho a pabellón.

Insumos de laparoscopia.

Exámenes y medicamentos durante la hospitalización.

Además, el paquete cubre complicaciones o atenciones derivadas de la cirugía hasta 15 días después del alta médica.

También considera un protocolo de seguimiento durante el primer año, que contempla al menos cuatro consultas médicas, controles con nutricionista o kinesiólogo y exámenes de laboratorio e imagenología.

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