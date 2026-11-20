20 nov. 2026 - 07:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito que estuvo a centímetros de generar una explosión en pleno centro de Santiago dio un inesperado giro durante la mañana de este viernes, luego de que el propio conductor involucrado reconociera haber consumido alcohol y no contar con licencia de conducir.

El hecho ocurrió cerca de las 04:15 horas en la intersección de Avenida Manuel Antonio Matta con calle Lira, donde un automóvil rojo perdió el control y se estrelló violentamente contra las barreras metálicas ubicadas a un costado de un cuartel de Bomberos, estructuras que lograron frenar el impacto directo contra unas bombonas de gas licuado instaladas en el lugar.

La versión descartada

En un primer momento, los dos ocupantes del vehículo aseguraron que otro automóvil que circulaba a exceso de velocidad por calle Lira los había chocado, provocando que perdieran el control y terminaran incrustados contra la protección metálica.

Sin embargo, la historia cambió por completo tras la llegada de Carabineros y personal municipal al sitio del accidente, quienes establecieron que el chofer manejaba sin documentos y con hálito alcohólico, descartando la tesis inicial del supuesto choque provocado por un tercero.

"Me tomé dos copas"

Al ser consultado mientras era subido al carro policial tras su detención, el propio involucrado admitió ante las cámaras las irregularidades con las que circulaba: "No tengo documentos... me tomé dos copas, no puedo decir mentiras".

Mientras el conductor quedó detenido por conducción sin licencia y bajo los efectos del alcohol, su acompañante, quien resultó con lesiones leves y fue auxiliado en primera instancia por los voluntarios de la compañía de Bomberos contigua, fue trasladado hasta un recinto asistencial para constatar lesiones, a la espera de que las cámaras de seguridad del sector terminen de esclarecer la dinámica exacta del impacto.