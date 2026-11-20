20 nov. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 20 de noviembre se registrará un corte de agua programado en una comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, debido a trabajos de cambio de válvula.

La interrupción del suministro comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada del viernes 20 de noviembre. Sin embargo, Aguas Andinas informó que la hora de término es estimada.

¿Cuál es la comuna afectada?

Puente Alto

El corte de agua comenzó a las 15:00 horas del jueves 19 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 04:00 horas del viernes 20 de noviembre.

Cabe señalar que este corte corresponde a un sector determinado de Puente Alto, por lo que no afectará a todos los hogares de la comuna.

La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.

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