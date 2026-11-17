Durarán hasta 15 horas: Anuncian cortes de agua en tres comunas de la Región Metropolitana para este martes
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este martes 17 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de ocho comunas de Santiago y la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.
Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En uno de los casos, la interrupción del servicio se extenderán hasta la madrugada del miércoles 18 de noviembre.
¿Cuáles son las comunas afectadas por los cortes de agua?
Recoleta
Desde las 15:00 horas de este martes 17 hasta las 06:00 de la madrugada del miércoles 18 de noviembreIr a la siguiente nota
Independencia
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas de este martes 17 de noviembre
San Bernardo
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este martes 17 de noviembre
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