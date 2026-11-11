Anuncian cortes de agua en 4 comunas de la Región Metropolitana para este miércoles

11 nov. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantenimiento en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 11 de noviembre se realizarán cortes programados de agua en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la empresa, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas y otras labores.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas y se centrarán en perímetros específicos, que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Huechuraba

Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas de la madrugada del jueves 12 de noviembre

Santiago Centro

Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas

Cerrillos

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Macul

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

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