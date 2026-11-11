Anuncian cortes de agua en 4 comunas de la Región Metropolitana para este miércoles
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantenimiento en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 11 de noviembre se realizarán cortes programados de agua en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo con la empresa, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas y otras labores.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas y se centrarán en perímetros específicos, que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Huechuraba
Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas de la madrugada del jueves 12 de noviembre
Santiago Centro
Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas
Cerrillos
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
Macul
Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
Leer más de
Notas relacionadas
- Anuncian cortes de agua en 3 comunas de la Región Metropolitana para este martes: Revisa los horarios
- Anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este jueves: Se extenderá hasta la madrugada
- Anuncian cortes de agua en 8 comunas de la Región Metropolitana para este miércoles: Revisa los horarios